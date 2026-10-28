A Plaenge celebrou a inauguração do The Mark, seu quinto empreendimento concluído no Cambuí, reunindo os novos moradores para uma noite memorável! Com uma recepção cuidadosamente preparada, a ocasião foi uma celebração à chegada ao novo endereço e à nova fase em suas vidas. Os novos ocupantes do empreendimento brindaram, confraternizaram com os familiares e vizinhos e contemplaram com atenção as áreas comuns do edifício em pleno funcionamento, apreciando os detalhes que fazem parte de cada entrega da Plaenge.