Você sabia que no dia 27 de outubro o calendário aponta para o Dia de Conscientização pelo Gato Preto? Uma pesquisa do Cobasi Cuida, realizada com 41 organizações de proteção animal, revelou que 56% delas relatam que gatos pretos costumam esperar mais pela adoção. O médico-veterinário Dr. Luiz Felipe Fornaro, do Hospital Veterinário Taquaral, frisa que a cor da pelagem não determina o temperamento do animal. “A escolha de um novo companheiro deve ser guiada pelo afeto, pela responsabilidade e pela vontade de oferecer a ele um lar seguro. Gatos pretos têm muito amor para dar e merecem a mesma oportunidade de recebê-lo”.