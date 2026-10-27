Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Psicóloga e psicanalista, Camila foi uma das fundadoras da Clínica da Cidade e integrou o Laboratório de Estudos da Violência e Vulnerabilidade Social da Universidade Mackenzie e a Clínica Pública de Psicanálise. Ela também atuou como DJ.
Em texto publicado no UOL, Juca Kfouri lamentou a morte da filha e relembrou problemas de saúde enfrentados por Camila ao longo da vida. Segundo o jornalista, ela presenciou aos seis anos o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa.
A artista plástica Rita Wainer, amiga de Camila há 31 anos, também publicou homenagem nas redes sociais e lamentou a perda.
Com informações do g1.