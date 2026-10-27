A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de todos os lotes do picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0 e suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (26) e atinge o produto fabricado pela ABB Gelateria Ltda. Segundo a Anvisa, não houve avaliação de segurança para o uso de melatonina e inositol em alimentos convencionais, como sorvetes.

As duas substâncias são autorizadas em suplementos alimentares, mas não em alimentos. No caso do inositol, também há autorização para compostos líquidos prontos para consumo.