O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou as articulações políticas para o quarto mandato com partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Na segunda-feira (26), Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Apesar de seus partidos terem apoiado Flávio, Motta e Alcolumbre declararam apoio à reeleição de Lula e devem atuar como interlocutores entre o governo e o Centrão. Os dois também articulam a recondução às presidências das respectivas Casas em fevereiro de 2027.

Republicanos e União Progressista, federação formada por PP e União Brasil, apoiaram Flávio no segundo turno. As negociações para a composição do próximo governo, porém, ainda não foram formalizadas com as cúpulas partidárias.