29 de outubro de 2026
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4º MANDATO

Lula inicia articulação com partidos que apoiaram Flávio

Por | da Reda Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@lulaoficial/Instagram
Na segunda-feira (26), Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Na segunda-feira (26), Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou as articulações políticas para o quarto mandato com partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Na segunda-feira (26), Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Apesar de seus partidos terem apoiado Flávio, Motta e Alcolumbre declararam apoio à reeleição de Lula e devem atuar como interlocutores entre o governo e o Centrão. Os dois também articulam a recondução às presidências das respectivas Casas em fevereiro de 2027.

Republicanos e União Progressista, federação formada por PP e União Brasil, apoiaram Flávio no segundo turno. As negociações para a composição do próximo governo, porém, ainda não foram formalizadas com as cúpulas partidárias.

A formação da base no Congresso será um dos principais desafios do novo governo. O PL terá 121 dos 513 deputados e 29 dos 81 senadores em 2027, enquanto o PT contará com 70 deputados e 10 senadores.

Lula também terá de conciliar a distribuição de espaços na Esplanada entre partidos de centro e aliados da esquerda e da centro-esquerda que não foram eleitos. Entre os nomes citados nas articulações estão Gleisi Hoffmann, Marina Silva, Simone Tebet, João Campos, Fernando Haddad e Randolfe Rodrigues.

Com informações do Metrópoles.

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