Além de absorver a derrota nas urnas para Lula (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem de lidar com dois inquéritos criminais que correm contra ele.

Flávio é investigado por suspeitas de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

Ele foi intimado pela Polícia Federal nesta segunda-feira (26), um dia após perder a eleição, a entregar os seus passaportes comum e diplomático, e está proibido de deixar o Brasil. A ordem é do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).