Harry Kane foi o grande vencedor da edição de 70 anos da Bola de Ouro. O atacante inglês do Bayern superou concorrentes como Lamine Yamal e Kylian Mbappé e recebeu o principal troféu da tradicional premiação da revista France Football, realizada desde 2024 em parceria com a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol).

Em sua festa de sete décadas, o prêmio deixou a França e foi à Inglaterra em uma homenagem ao seu primeiro vencedor, Stanley Matthews. Desta vez, no teatro London Paladium, Londres, em cerimônia atrasada em cerca de 45 minutos devido ao trânsito nas cercanias, a honraria ficou com outro atleta inglês.

O júri da Bola de Ouro é composto por uma centena de jornalistas, um representante de cada um dos cem primeiros países no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) -na versão feminina, são 50. Os critérios estabelecidos, em ordem de importância, são: desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante; desempenhos coletivos e conquistas; classe e fair play.