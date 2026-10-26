Harry Kane conquista a Bola de Ouro pela primeira vez
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Harry Kane foi o grande vencedor da edição de 70 anos da Bola de Ouro. O atacante inglês do Bayern superou concorrentes como Lamine Yamal e Kylian Mbappé e recebeu o principal troféu da tradicional premiação da revista France Football, realizada desde 2024 em parceria com a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol).
Em sua festa de sete décadas, o prêmio deixou a França e foi à Inglaterra em uma homenagem ao seu primeiro vencedor, Stanley Matthews. Desta vez, no teatro London Paladium, Londres, em cerimônia atrasada em cerca de 45 minutos devido ao trânsito nas cercanias, a honraria ficou com outro atleta inglês.
O júri da Bola de Ouro é composto por uma centena de jornalistas, um representante de cada um dos cem primeiros países no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) -na versão feminina, são 50. Os critérios estabelecidos, em ordem de importância, são: desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante; desempenhos coletivos e conquistas; classe e fair play.
O período de avaliação foi de 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026, data da final da Copa do Mundo. No caso de Kane, pesou a excepcional média de gols no Bayern e na seleção inglesa, com 73 gols em 65 partidas e os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Entre as mulheres, a vencedora foi a espanhola Alexia Putellas, que disputou a temporada pelo Barcelona antes de transferir-se para o London City Lioneses.
Não foi uma noite de aplausos para jogadores do Brasil. Com seu pior desempenho na premiação desde 2010, o país teve como atleta mais bem colocado o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, que ficou em 17º lugar na votação. Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi o 21º, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o 25º.
Entre as mulheres, Lorena, do Kansas City Current, ficou na 28ª posição. Ela estava entre as cinco finalistas na categoria melhor goleira, com vitória da espanhola Cata Coll, do Barcelona. O melhor arqueiro foi Unai Simón, do Athletic Bilbao, sobretudo por seu desempenho pela Espanha na Copa do Mundo, com apenas um gol sofrido em oito partidas.
O Flamengo estava na lista de cinco finalistas ao posto de clube do ano, com seus títulos do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O troféu ficou com o PSG, que conquistou cinco competições na temporada 2025/26, a principal delas a Liga dos Campeões pelo segundo ano seguido.
Confira todos os premiados da Bola de Ouro 2026
- Bola de Ouro (masculina): Harry Kane (Bayern/Inglaterra)
- Bola de Ouro (feminina): Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Talento jovem (sub-21) masculino: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Talento jovem (sub-21) feminino: Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Técnico de time feminino: Pere Romeu (Barcelona)
- Técnico de time masculino: Luis de la Fuente (Espanha)
- Melhor goleira: Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melhor goleiro: Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Prêmio Sócrates (ações sociais): Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)
- Time feminino: Barcelona
- Time masculino: Paris Saint-Germain
- Artilheira: Charlyn Corral (Pachuca/México) - 49 gols em 49 jogos
- Artilheiro: Harry Kane (Bayern/Inglaterra) - 73 gols em 65 jogos