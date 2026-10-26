O craque argentino Lionel Messi é o maior vencedor da premiação Bola de Ouro, da France Football, eleito oito vezes, a última delas em 2023.

O segundo maior vencedor é o português Cristiano Ronaldo, com cinco prêmios (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Empatados em terceiro, com três conquistas cada, estão Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992).