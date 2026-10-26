Veja a lista completa de ganhadores da Bola de Ouro
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O craque argentino Lionel Messi é o maior vencedor da premiação Bola de Ouro, da France Football, eleito oito vezes, a última delas em 2023.
O segundo maior vencedor é o português Cristiano Ronaldo, com cinco prêmios (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).
Empatados em terceiro, com três conquistas cada, estão Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992).
Entre os brasileiros, Ronaldo venceu duas vezes, em 1997 e 2002. Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) também ganharam.
O vencedor do ano passado foi o atacante francês Ousmane Dembélé, do PSG.
Nesta edição, a premiação teve mais um vencedor inédito, o inglês Harry Kane, do Bayer de Munique.
Veja todos os vencedores da Bola de Ouro
- 1956 Stanley Matthews (ING)
- 1957 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)
- 1958 Raymond Kopa (FRA)
- 1959 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)
- 1960 Luis Suárez (ESP)
- 1961 Omar Sivori (ITA)
- 1962 Josef Masopust (TCH)
- 1963 Lev Yashin (URS)
- 1964 Denis Law (SLD)
- 1965 Eusébio (POR)
- 1966 Bobby Charlton (ING)
- 1967 Flórián Albert (HUN)
- 1968 George Best (IRL)
- 1969 Gianni Rivera (ITA)
- 1970 Gerd Müller (ALE)
- 1971 Johan Cruijff (HOL)
- 1972 Franz Beckenbauer (ALE)
- 1973 Johan Cruijff (HOL)
- 1974 Johan Cruijff (HOL)
- 1975 Oleg Blokhin (URS)
- 1976 Franz Beckenbauer (ALE)
- 1977 Allan Simonsen (DIN)
- 1978 Kevin Keegan (ING)
- 1979 Kevin Keegan (ING)
- 1980 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)
- 1981 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)
- 1982 Paolo Rossi (ITA)
- 1983 Michel Platini (FRA)
- 1984 Michel Platini (FRA)
- 1985 Michel Platini (FRA)
- 1986 Igor Belanov (URS)
- 1987 Ruud Gullit (HOL)
- 1988 Marco van Basten (HOL)
- 1989 Marco van Basten (HOL)
- 1990 Lothar Matthäus (ALE)
- 1991 Jean-Pierre Papin (FRA)
- 1992 Marco van Basten (HOL)
- 1993 Roberto Baggio (ITA)
- 1994 Hristo Stoichkov (BUL)
- 1995 George Weah (LBR)
- 1996 Matthias Sammer (ALE)
- 1997 Ronaldo (BRA)
- 1998 Zinédine Zidane (FRA)
- 1999 Rivaldo (BRA)
- 2000 Luís Figo (POR)
- 2001 Michael Owen (ING)
- 2002 Ronaldo (BRA)
- 2003 Pavel Nedved (TCH)
- 2004 Andriy Shevchenko (UCR)
- 2005 Ronaldinho (BRA)
- 2006 Fabio Cannavaro (ITA)
- 2007 Kaká (BRA)
- 2008 Cristiano Ronaldo (POR)
- 2009 Lionel Messi (ARG)
- 2010 Lionel Messi (ARG)*
- 2011 Lionel Messi (ARG)*
- 2012 Lionel Messi (ARG)*
- 2013 Cristiano Ronaldo (POR)*
- 2014 Cristiano Ronaldo (POR)*
- 2015 Lionel Messi (ARG)*
- 2016 Cristiano Ronaldo (POR)
- 2017 Cristiano Ronaldo (POR)
- 2018 Luka Modric (CRO)
- 2019 Lionel Messi (ARG)
- 2020 Prêmio não foi entregue em função da pandemia de Covid-19
- 2021 Lionel Messi (ARG)
- 2022 Karim Benzema (FRA)
- 2023 Lionel Messi (ARG)
- 2024 Rodri (ESP)
- 2025 Dembélé (FRA)
- 2026 Harry Kane (ING)
*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a Fifa