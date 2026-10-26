O centrão sentiu um baque com a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste domingo, mas partidos desse grupo político já vislumbram participação no próximo governo Lula (PT).

Uma aposta repetida em diferentes partidos do centrão é a de que o petista não levará partidos inteiros para a sua base de apoio, mas buscará alianças com grupos para garantir a governabilidade. Ele deve lotear ministérios para favorecer alas das legendas com as quais possui mais proximidade, sem garantia de votos de toda a bancada, já que há grupos fortemente alinhados à direita dentro dessas siglas.

Uma das divisões do centrão que sai na frente para a participação nos ministérios é a dos diretórios do Norte e Nordeste, que fizeram campanha por Lula. O MDB continua fortalecido no Senado, com os diretórios do Amazonas, Pará e Alagoas à frente. No PSD, a ala mais lulista é a da Bahia, enquanto o PP e o Republicanos da Paraíba encamparam a campanha de Lula e têm expectativa de maior espaço.