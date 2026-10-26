O pastor Lucinho, figura de proa na Igreja Batista da Lagoinha, compartilhou com seus 2,7 milhões de seguidores no Instagram o cronograma planejado para este domingo (25): votar às 9h, ir à igreja às 10h, "niver de churras" ao meio-dia, 18h, igreja de novo. Às 20h, "meu presente: vitória do 22!!!". Terminaria o dia com o "enterro do PT".

A vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) pôs por terra o roteiro traçado pelo pastor e frustrou a ampla maioria das lideranças evangélicas de projeção nacional que torceram pelo bolsonarismo nesta eleição.

O tom, contudo, ao menos por enquanto, é um misto de lamento e conformidade, com reconhecimento do resultado das urnas e sem adesões explícitas à tentativa de questioná-lo, levantada por aliados bolsonaristas como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).