O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou Flávio Bolsonaro neste domingo (25) e se reelegeu para o quarto mandato.

Com 90,86% das urnas apuradas, Lula tinha 51,59% dos votos válidos, contra 48,41% de Flávio. Segundo o instituto, o candidato do PL não tinha mais chances de ultrapassar o presidente.

A eleição foi marcada pela polarização entre lulismo e bolsonarismo e por uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por duas horas o horário de votação em todo o país. A medida ocorreu após reclamações sobre dificuldades no transporte público que poderiam prejudicar o deslocamento de eleitores.