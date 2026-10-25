Brigas por divergência política deixam 3 mortos em MT e MS
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Três pessoas morreram baleadas e outras três ficaram feridas em duas brigas por motivações políticas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na noite de sábado (24) e madrugada deste domingo (25). Ninguém foi preso.
Em Porto Esperidião (MT), dois homens morreram após uma discussão seguida de tiros em um posto de combustível. Em Bonito (MS), um adolescente de 16 anos é apontado como autor de disparos que mataram um homem e feriram outro.
Os mortos em MT foram identificados como Anderson Pires Bolandin, 35, e Sebastião Dusso Braga Neto, 64. Em MS, morreu Ewerton Rodrigues da Silva, 34. Os boletins de ocorrência descrevem agressões e tiros, mas não detalham as discussões políticas nem esclarecem se os envolvidos eram de correntes ideológicas diferentes.
Em Porto Esperidião, a Polícia Militar foi acionada às 22h15 de sábado devido a uma briga no pátio do Posto Prata com disparos de arma de fogo.
Os policiais encontraram Anderson caído perto de uma bomba de combustível, baleado e com dificuldade para respirar. Ele foi socorrido, mas morreu durante o transporte de ambulância. Um primo da vítima foi atingido no pé direito e socorrido.
Na unidade de saúde, os agentes souberam que outros dois homens baleados haviam dado entrada para atendimento. Um deles era Sebastião, atingido no abdômen e transferido para Cáceres (MT) devido à gravidade do ferimento. Sua morte foi confirmada depois à reportagem.
O outro, ferido, relatou aos policiais que tudo começou com uma discussão política que evoluiu para agressões físicas e tiros.
Em Bonito, a PM foi chamada para atender a uma briga generalizada perto do Posto Aroeira. No local, os policiais souberam que dois baleados já haviam sido socorridos e levados para um hospital.
Testemunhas relataram aos policiais que um homem foi abordado por outro, que passou a agredi-lo. Amigos da vítima intervieram e entraram em luta com o homem.
O filho do agressor, de 16 anos, então teria pegado um revólver e efetuado disparos que atingiram dois homens. Eles fugiram do local, e até a manhã deste domingo ainda não haviam sido localizados pela polícia.