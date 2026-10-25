Três pessoas morreram baleadas e outras três ficaram feridas em duas brigas por motivações políticas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na noite de sábado (24) e madrugada deste domingo (25). Ninguém foi preso.

Em Porto Esperidião (MT), dois homens morreram após uma discussão seguida de tiros em um posto de combustível. Em Bonito (MS), um adolescente de 16 anos é apontado como autor de disparos que mataram um homem e feriram outro.

Os mortos em MT foram identificados como Anderson Pires Bolandin, 35, e Sebastião Dusso Braga Neto, 64. Em MS, morreu Ewerton Rodrigues da Silva, 34. Os boletins de ocorrência descrevem agressões e tiros, mas não detalham as discussões políticas nem esclarecem se os envolvidos eram de correntes ideológicas diferentes.