Um incêndio atingiu na noite de sexta-feira (23) o Kehlsteinhaus, conhecido como Ninho de Águia, antigo refúgio de Adolf Hitler nas montanhas dos Alpes, na Baviera, sul da Alemanha. O alerta foi registrado às 21h15, no horário local, e os bombeiros encontraram o prédio tomado pelas chamas.

Cerca de 200 profissionais de emergência foram mobilizados. O combate ao fogo continuava na manhã de sábado, dificultado pelo terreno acidentado. A imprensa local informou que o local foi “largamente destruído”, e autoridades orientaram o público a evitar a área.

A polícia deteve um alemão de 33 anos que estava em uma motocicleta nas proximidades. Uma investigação criminal foi aberta, e, segundo a polícia, não há indícios até o momento da participação de outras pessoas. Um laudo psiquiátrico apontou sinais de doença mental e indicou possível redução da responsabilidade do homem. As autoridades também investigam eventual motivação política.