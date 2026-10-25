Apuração começa às 17h neste domingo, com chance de viradas
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A apuração do segundo turno das eleições no próximo domingo (25) começará às 17h (horário de Brasília), logo após o fechamento das urnas eletrônicas.
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A ansiedade numa disputa tão acirrada é comum, mas é importante considerar que o processo de totalização pode ser marcado por mudanças nas posições dos candidatos, a depender da região das urnas já computadas. Nem sempre quem larga na frente termina vitorioso.
A ordem em que os boletins são contabilizados pela Justiça Eleitoral muda a cada eleição.
No primeiro turno, em 4 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assumiu a liderança logo quando os primeiros dados começaram a ser processados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
O candidato do PL tinha a dianteira com 9 pontos percentuais sobre Lula (PT) até as 19h, quando quase 50% das urnas já haviam sido apuradas. A vantagem passou a diminuir com a chegada dos votos da região Nordeste, em especial da Bahia e do Ceará, até culminar na menor diferença percentual entre dois postulantes desde a redemocratização em um primeiro turno.
Flávio Bolsonaro liderou com 47,03% dos votos válidos, e Lula terminou em segundo lugar, com 45,16%. A diferença, em valores nominais, foi de 2,2 milhões de votos.
O primeiro turno de 2022 teve duas viradas na apuração presidencial. Lula abriu a contagem dos votos na frente, mas por poucos minutos. Manteve a liderança até as 17h13, quando foi ultrapassado por Jair Bolsonaro (PL).
O então presidente chegou ao ápice da apuração às 18h09, quando alcançou 48,98% dos votos válidos.
A segunda virada, com Lula passando à frente, ocorreu às 20h02, com cerca de 70% das urnas apuradas. A partir desse momento, o petista passou a ampliar a diferença sobre Bolsonaro até o fim da apuração. Ele terminou o primeiro turno com 48,4% dos votos, contra 43,2%.
Na segunda votação de 2022, Lula assumiu a dianteira sobre Bolsonaro às 18h44, com 67% das urnas apuradas. Até esse ponto, ele estava atrás do ex-presidente. O Datafolha projetou a vitória do petista por volta das 19h.
A apuração dos votos é automatizada, criptografada e offline, isto é, fora do grid usual de conexão. A transmissão dos boletins de cada urna é feita por meio de uma rede própria, privada e segura, sem interferência externa.