A apuração do segundo turno das eleições no próximo domingo (25) começará às 17h (horário de Brasília), logo após o fechamento das urnas eletrônicas.

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A ansiedade numa disputa tão acirrada é comum, mas é importante considerar que o processo de totalização pode ser marcado por mudanças nas posições dos candidatos, a depender da região das urnas já computadas. Nem sempre quem larga na frente termina vitorioso.