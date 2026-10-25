A disputa pela Presidência chega ao fim neste domingo (25) com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) enfrentando aquela que talvez seja a eleição mais acirrada da história do país.

Com as últimas pesquisas de intenção de voto sinalizando empate técnico, a briga no entreturnos se voltou principalmente à conquista dos 48,7 milhões de eleitores que optaram por um caminho alternativo: seja o dos candidatos da terceira via, dos brancos e nulos ou o da abstenção.

A conta considera os 9,3 milhões que optaram pelos concorrentes derrotados no primeiro turno; 3,6 milhões que anularam o voto; 2,3 milhões que votaram em branco e o recorde de 33,4 milhões de ausentes.