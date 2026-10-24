Uma adolescente de 14 anos imobilizou um homem de 47 anos que invadiu a casa da família e tentou furtar ferramentas em Lages (SC). O caso aconteceu no dia 17.

O irmão mais novo da jovem ouviu barulhos na garagem e avisou os pais. O pai encontrou o suspeito mexendo no carro da família. Durante a tentativa de impedir o furto, a mãe da adolescente foi agredida no rosto e sofreu ferimento na mão ao desarmar o homem, que carregava uma faca de serra.

Praticante de jiu-jítsu desde criança, a jovem aplicou o golpe "mata-leão" e manteve o suspeito imobilizado por 15 minutos, até a chegada da polícia. Segundo o relato, o homem perdeu a consciência duas vezes enquanto estava paralisado.