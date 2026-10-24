26 de outubro de 2026
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AOS 28 ANOS

Funcionária é esmagada por máquina de boliche e morre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Newsflash via The Sun
A funcionária tentava resolver uma falha mecânica na máquina quando foi atingida pelo equipamento.
A funcionária tentava resolver uma falha mecânica na máquina quando foi atingida pelo equipamento.

Melike Yeter, de 28 anos, morreu esmagada pela máquina de montagem de pinos numa pista de boliche de um centro de entretenimento infantil, na região central da Turquia.

Segundo relatos locais, a funcionária tentava resolver uma falha mecânica na máquina quando foi atingida pelo equipamento. Ela foi levada ao Hospital de Treinamento e Pesquisa da Universidade Hitit Erol Olçok, em Çorum.

Inicialmente, médicos planejavam liberá-la após cerca de duas horas e meia de atendimento. Durante a observação, porém, Melike passou mal e começou a vomitar. Um segundo exame identificou ruptura no fígado, provocada pela força do impacto, com intensa hemorragia interna.

Ela foi encaminhada à UTI, mas não resistiu. A autópsia confirmou a morte por hemorragia interna grave. Noiva havia três meses, Melike foi sepultada no Cemitério Ulu, após cerimônia na Mesquita Akşemseddin.

O proprietário de 34 anos do centro de entretenimento foi preso e mantido sob custódia. Ele é acusado de obrigar Melike a executar serviços de manutenção perigosos fora de suas funções habituais. Uma investigação também foi aberta sobre o atendimento prestado no hospital.

Com informações do The Sun.

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