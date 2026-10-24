Melike Yeter, de 28 anos, morreu esmagada pela máquina de montagem de pinos numa pista de boliche de um centro de entretenimento infantil, na região central da Turquia.

Segundo relatos locais, a funcionária tentava resolver uma falha mecânica na máquina quando foi atingida pelo equipamento. Ela foi levada ao Hospital de Treinamento e Pesquisa da Universidade Hitit Erol Olçok, em Çorum.

Inicialmente, médicos planejavam liberá-la após cerca de duas horas e meia de atendimento. Durante a observação, porém, Melike passou mal e começou a vomitar. Um segundo exame identificou ruptura no fígado, provocada pela força do impacto, com intensa hemorragia interna.