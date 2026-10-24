A caixa-preta do helicóptero que caiu em Urubici (SC), em 23 de setembro, não registrou os momentos finais do voo que matou o cantor Rick Sollo e outras quatro pessoas. Os dados recuperados continham apenas conversas relacionadas a um procedimento de manutenção da aeronave.

Segundo o relatório preliminar do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o gravador de voz da cabine tinha capacidade para armazenar até 30 minutos de áudio, mas não tinha registros do voo que terminou na queda. O equipamento estava instalado na aeronave desde 2002.

O Cenipa informou ainda que a legislação vigente não exigia gravadores de voo para aquele tipo de operação. O relatório não aponta uma causa para o acidente, e nenhuma hipótese foi descartada.