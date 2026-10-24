Uma câmera de monitoramento registrou quatro homens retirando do porta-malas de um carro e jogando atrás de um muro o corpo de um homem de 22 anos, no Jardim do Lago, zona oeste de São Paulo, na quinta-feira (22).
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A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo da vítima com sinais de violência. O caso foi registrado como homicídio, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado. Também haverá perícia.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não confirmou relação entre o caso e outros 16 corpos encontrados na capital e na Grande São Paulo entre 5 de setembro e 22 de outubro, apesar de reconhecer semelhanças no modo de ação.
Ao todo, 17 corpos foram encontrados no período. Na capital, 14 casos foram registrados, 13 deles investigados pelo DHPP. Os demais são de Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo.
Com informações da Itatiaia e CNN Brasil.
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