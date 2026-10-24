Uma câmera de monitoramento registrou quatro homens retirando do porta-malas de um carro e jogando atrás de um muro o corpo de um homem de 22 anos, no Jardim do Lago, zona oeste de São Paulo, na quinta-feira (22).

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A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo da vítima com sinais de violência. O caso foi registrado como homicídio, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado. Também haverá perícia.