A Polícia Civil de São Paulo identificou 10 suspeitos envolvidos em quatro dos 17 homicídios registrados na capital e na Região Metropolitana entre 5 de setembro e 22 de outubro.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a corporação solicitou na sexta-feira (23) a prisão de oito adultos e a apreensão de dois adolescentes. Quatro são suspeitos de um dos crimes, três de outro, dois de um terceiro homicídio e um foi identificado como autor de um quarto caso.