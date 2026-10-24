26 de outubro de 2026
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LABORATÓRIO

Vazamento químico faz funcionárias passarem mal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros MG/Divulgação
Segundo os bombeiros, o vazamento se deu numa sala de reagentes no quinto andar.
Segundo os bombeiros, o vazamento se deu numa sala de reagentes no quinto andar.

Um vazamento de produto químico no laboratório de um centro universitário no bairro Lourdes, em Belo Horizonte (MG), deixou quatro mulheres passando mal nessa sexta-feira (23). Três foram levadas para atendimento hospitalar na ambulância da própria instituição.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado pouco antes do meio dia e enviou três viaturas ao local. Duas equipes pertencem ao Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad).

Segundo os bombeiros, o vazamento se deu numa sala de reagentes no quinto andar. As quatro técnicas que entraram no laboratório apresentaram indisposição, náuseas e ânsia de vômito.

O acesso ao local foi isolado, e a interdição ficou restrita ao quinto andar. O restante do centro universitário continuou funcionando normalmente.

A substância envolvida e as causas do vazamento não foram informadas.

Com informações do Metrópoles.

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