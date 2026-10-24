Um vazamento de produto químico no laboratório de um centro universitário no bairro Lourdes, em Belo Horizonte (MG), deixou quatro mulheres passando mal nessa sexta-feira (23). Três foram levadas para atendimento hospitalar na ambulância da própria instituição.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado pouco antes do meio dia e enviou três viaturas ao local. Duas equipes pertencem ao Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad).
Segundo os bombeiros, o vazamento se deu numa sala de reagentes no quinto andar. As quatro técnicas que entraram no laboratório apresentaram indisposição, náuseas e ânsia de vômito.
O acesso ao local foi isolado, e a interdição ficou restrita ao quinto andar. O restante do centro universitário continuou funcionando normalmente.
A substância envolvida e as causas do vazamento não foram informadas.
Com informações do Metrópoles.