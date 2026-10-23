25 de outubro de 2026
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Apartamento de babá de Virginia Fonseca pega fogo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@jaquelinebyanca/Instagram
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o incêndio pode ter sido provocado por um carregador de celular.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o incêndio pode ter sido provocado por um carregador de celular.

O apartamento de Jaqueline Bianca, babá de um dos filhas de Virginia Fonseca, pegou fogo na quinta-feira (22), no Residencial Goiânia Viva, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o incêndio pode ter sido provocado por um carregador de celular. Vizinhos ajudaram a combater as chamas antes da chegada das equipes de emergência.

O imóvel estava vazio no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Jaqueline relatou nas redes sociais que o fogo destruiu os bens que estavam no apartamento.

Uma perícia será realizada para identificar as causas do incêndio.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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