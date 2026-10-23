O apartamento de Jaqueline Bianca, babá de um dos filhas de Virginia Fonseca, pegou fogo na quinta-feira (22), no Residencial Goiânia Viva, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o incêndio pode ter sido provocado por um carregador de celular. Vizinhos ajudaram a combater as chamas antes da chegada das equipes de emergência.

O imóvel estava vazio no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Jaqueline relatou nas redes sociais que o fogo destruiu os bens que estavam no apartamento.