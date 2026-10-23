25 de outubro de 2026
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RESGATE

Criança fica presa em fiação após cair de janela

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Ítalo Timóteo
Um policial militar que passava pelo local usou escada, com ajuda de outro homem, para alcançar a menina e retirá-la dos fios.
Um policial militar que passava pelo local usou escada, com ajuda de outro homem, para alcançar a menina e retirá-la dos fios.

Uma criança ficou presa na fiação elétrica após cair da janela de uma residência, na manhã desta sexta-feira (23), no Centro de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas.

Um policial militar que passava pelo local usou escada, com ajuda de outro homem, para alcançar a menina e retirá-la dos fios.

Segundo o PM Andreon Bezerra da Silva, a criança não sofreu descarga elétrica e teve apenas alguns arranhões. Ela foi levada a uma UPA, passou por exames e estava bem.

A Equatorial Alagoas informou que avaliou a rede elétrica e não identificou necessidade de intervenção. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Com informações do g1 Alagoas.

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