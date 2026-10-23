Uma criança ficou presa na fiação elétrica após cair da janela de uma residência, na manhã desta sexta-feira (23), no Centro de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas.
Um policial militar que passava pelo local usou escada, com ajuda de outro homem, para alcançar a menina e retirá-la dos fios.
Segundo o PM Andreon Bezerra da Silva, a criança não sofreu descarga elétrica e teve apenas alguns arranhões. Ela foi levada a uma UPA, passou por exames e estava bem.
A Equatorial Alagoas informou que avaliou a rede elétrica e não identificou necessidade de intervenção. O Conselho Tutelar acompanha o caso.
Com informações do g1 Alagoas.