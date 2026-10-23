25 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOJAS SAQUEADAS

Carrefour prevê prejuízo de até €200 milhões devido a protestos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Carrefour Quimper
erca de 50 lojas da rede foram saqueadas durante o fim de semana, segundo o presidente-executivo Alexandre Bompard.
erca de 50 lojas da rede foram saqueadas durante o fim de semana, segundo o presidente-executivo Alexandre Bompard.

O Carrefour estima redução de € 80 milhões a € 200 milhões no lucro operacional deste ano devido aos recentes protestos violentos na França. Cerca de 50 lojas da rede foram saqueadas durante o fim de semana, segundo o presidente-executivo Alexandre Bompard.

O impacto pode representar até 60% do lucro operacional previsto para o quarto trimestre, período de forte movimento por causa das compras de fim de ano, segundo analistas do Jefferies.

Os tumultos também elevaram os custos operacionais da empresa. Diante do cenário, o Carrefour revisou a previsão de crescimento do lucro ajustado por ação, que agora indica estabilidade ou leve alta em relação ao ano passado.

As ações da empresa caíram 13,6% na Bolsa de Paris na quarta-feira (21).

Com informações do Le Monde e AFP.

Comentários

Comentários