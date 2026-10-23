O Carrefour estima redução de € 80 milhões a € 200 milhões no lucro operacional deste ano devido aos recentes protestos violentos na França. Cerca de 50 lojas da rede foram saqueadas durante o fim de semana, segundo o presidente-executivo Alexandre Bompard.

O impacto pode representar até 60% do lucro operacional previsto para o quarto trimestre, período de forte movimento por causa das compras de fim de ano, segundo analistas do Jefferies.

Os tumultos também elevaram os custos operacionais da empresa. Diante do cenário, o Carrefour revisou a previsão de crescimento do lucro ajustado por ação, que agora indica estabilidade ou leve alta em relação ao ano passado.