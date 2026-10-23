A Prefeitura de Atibaia (a 66 km do centro de São Paulo) afastou 71 pessoas —51 alunos e 20 funcionários— de uma escola de ensino infantil por suspeita ou confirmação de escabiose (sarna humana).

Nesta sexta-feira (23), a escola municipal Prefeito Walter Engrácia de Oliveira ficou fechada para reforçar a limpeza e desinfecção dos ambientes da unidade.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, desde que o primeiro caso foi notificado, equipes de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância Sanitária visitaram a unidade para avaliar as condições do ambiente e orientar sobre a limpeza dos espaços e higiene adequada das mãos.