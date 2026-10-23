A Prefeitura de Atibaia (a 66 km do centro de São Paulo) afastou 71 pessoas —51 alunos e 20 funcionários— de uma escola de ensino infantil por suspeita ou confirmação de escabiose (sarna humana).
Nesta sexta-feira (23), a escola municipal Prefeito Walter Engrácia de Oliveira ficou fechada para reforçar a limpeza e desinfecção dos ambientes da unidade.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, desde que o primeiro caso foi notificado, equipes de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância Sanitária visitaram a unidade para avaliar as condições do ambiente e orientar sobre a limpeza dos espaços e higiene adequada das mãos.
Nesta semana, agentes comunitários de saúde passaram a fazer visitas domiciliares às famílias afetadas. O objetivo é identificar possíveis novos casos e reforçar as orientações sobre o tratamento adequado.
No final de setembro, um surto de sarna humana também foi registrado no interior de Minas Gerais. Em Andradas (MG), foram 16 casos suspeitos espalhados por três escolas de ensino infantil da cidade.
Em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram 20 casos suspeitos e o município suspendeu aulas de uma escola de ensino infantil.
A escabiose é uma infecção de pele contagiosa, causada por um ácaro, transmitida de pessoa para pessoa. Um dos principais sintomas é a coceira, que costuma piorar à noite.
O contágio ocorre por contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis contaminados.
O tratamento é feito com medicação tópica ou conforme a orientação médica.
Para evitar a transmissão, recomenda-se lavar roupas do dia a dia, de cama e de banho com água quente (no mínimo a 55°C). Objetos de uso pessoal devem ser higienizados com água quente.
Já no caso de objetos e roupas que não puderem ser lavados, devem ser lacrados em saco plástico por pelo menos uma semana.
A identificação da doença e o tratamento de forma rápida são necessários para interromper o ciclo de transmissão.
A Secretaria de Saúde municipal orienta procurar a UBS (unidade básica de saúde) mais próxima para avaliação médica, ao perceber sintomas como coceira intensa, especialmente à noite, ou alterações na pele das crianças.