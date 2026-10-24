Não necessariamente. Uma publicação pode alcançar mais pessoas porque recebeu mais curtidas, comentários, compartilhamentos ou porque despertou maior interesse do público. Por isso, a diferença de alcance entre dois candidatos, isoladamente, não comprova que uma rede social esteja manipulando seus resultados. Para identificar uma possível irregularidade, é necessário analisar como o sistema funciona, quais critérios foram utilizados e se houve favorecimento indevido. É nesse ponto que a análise técnica dos algoritmos e dos registros digitais pode ser importante.

E os nossos dados pessoais?

Existe outro aspecto que merece atenção: para personalizar o conteúdo, as plataformas podem utilizar informações sobre nossos hábitos, interesses e interações. Quando essas informações permitem identificar ou inferir preferências políticas, o cuidado precisa ser ainda maior. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) considera as opiniões políticas dados pessoais sensíveis, que exigem proteção especial. Isso significa que o uso dessas informações não pode ocorrer de qualquer maneira. As empresas precisam observar as regras de proteção de dados, a finalidade do tratamento e os direitos dos usuários.