A três dias do segundo turno, as discussões políticas ocupam conversas familiares, grupos de mensagens e ambientes de trabalho. A disputa eleitoral também ganhou presença constante nas redes sociais, aumentando o desgaste emocional, o cansaço mental e a ansiedade entre brasileiros.

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O fenômeno vem sendo chamado por especialistas de “psicose política”. Segundo a psicanalista consultada pelo SBT, Fabiana Guntovitch, o termo não representa doença mental ou transtorno psiquiátrico, mas uma reação emocional e social diante da polarização.