25 de outubro de 2026
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REAÇÃO EMOCIONAL

Psicose política ganha força às vésperas da votação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via O Povo
Ansiedade cresce com polarização às vésperas da eleição.
Ansiedade cresce com polarização às vésperas da eleição.

A três dias do segundo turno, as discussões políticas ocupam conversas familiares, grupos de mensagens e ambientes de trabalho. A disputa eleitoral também ganhou presença constante nas redes sociais, aumentando o desgaste emocional, o cansaço mental e a ansiedade entre brasileiros.

Leia também: Flávio tem 50,5% dos votos válidos no 2º turno, e Lula, 49,5%

O fenômeno vem sendo chamado por especialistas de “psicose política”. Segundo a psicanalista consultada pelo SBT, Fabiana Guntovitch, o termo não representa doença mental ou transtorno psiquiátrico, mas uma reação emocional e social diante da polarização.

Para a especialista, a expressão está relacionada ao descolamento da realidade, quando crenças e narrativas passam a ter mais peso do que os fatos apresentados.

A polarização também afeta relações pessoais. De acordo com Guntovitch, a participação da população nos debates políticos é importante, mas não é saudável quando as divisões partidárias interferem em vínculos de amizade e familiares.

Com informações do SBT News.

Comentários

1 Comentários

  • Claudia Garcia 2 dias atrás
    Está difícil, as pessoas estão deixando o ódio tomar conta, política algo muito sério e parece que é um crime exercer a cidadania. Voto é único, simples, cada um vota em quem quiser .