A Moviis amplia sua presença em Campinas com uma nova filial, acompanhando a demanda das empresas da região por soluções em comércio exterior e logística internacional. “Campinas é estratégica para a Moviis devido ao papel estratégico do Aeroporto Internacional de Viracopos na conexão de negócios com o mercado global”, ressalta Edison Silva, diretor comercial da Moviis. Em Campinas, a Moviis fica no Estúdio Uniwork, à avenida José Bonifácio, nº 2772 – Jardim das Paineiras. Saiba mais: moviis_