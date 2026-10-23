As influenciadoras trans Mariana Alves, conhecida como Malévola, e Bruna Mercatelli desembarcaram na noite dessa quinta-feira (22) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após ficarem dois dias presas no Egito.

A dupla foi detida em Alexandria sob acusação de “comportamento obsceno” e pagou junta R$ 8 mil de fiança para responder ao processo em liberdade.

Na chegada ao Brasil, Malévola relatou ter sido humilhada e sofrido abusos durante a detenção. Segundo ela, as duas ficaram sem acesso a celular, comida e água e passaram cerca de 24 horas em uma sala.