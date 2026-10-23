23 de outubro de 2026
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MALÉVOLA E BRUNA

Influenciadoras trans retornam ao Brasil após prisão no Egito

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
A dupla foi detida em Alexandria sob acusação de 'comportamento obsceno'.
A dupla foi detida em Alexandria sob acusação de 'comportamento obsceno'.

As influenciadoras trans Mariana Alves, conhecida como Malévola, e Bruna Mercatelli desembarcaram na noite dessa quinta-feira (22) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após ficarem dois dias presas no Egito.

A dupla foi detida em Alexandria sob acusação de “comportamento obsceno” e pagou junta R$ 8 mil de fiança para responder ao processo em liberdade.

Na chegada ao Brasil, Malévola relatou ter sido humilhada e sofrido abusos durante a detenção. Segundo ela, as duas ficaram sem acesso a celular, comida e água e passaram cerca de 24 horas em uma sala.

A defesa informou que pretende acionar o Itamaraty e organismos internacionais de direitos humanos para apurar as denúncias de transfobia e abuso contra policiais egípcios. O celular de Malévola foi mantido apreendido no Egito.

Com informações do g1 SP.

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