A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar mortes de bebês no Hospital Salvalus, na Mooca, zona leste da capital. Os casos foram registrados ao longo deste ano e envolvem suspeita de infecções hospitalares.

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A polícia investiga seis casos, mas a reportagem do portal Metrópoles teve acesso a 16 certidões de óbito. Uma advogada que representa familiares afirma estar em contato com 36 mães que perderam os filhos no hospital nos últimos meses. Segundo ela, o número pode ser maior.