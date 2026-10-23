25 de outubro de 2026
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SÃO PAULO

Polícia Civil investiga mortes de 36 bebês em hospital

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/planodesaude.net
Os casos foram registrados ao longo deste ano e envolvem suspeitas de infecções hospitalares.
Os casos foram registrados ao longo deste ano e envolvem suspeitas de infecções hospitalares.

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar mortes de bebês no Hospital Salvalus, na Mooca, zona leste da capital. Os casos foram registrados ao longo deste ano e envolvem suspeita de infecções hospitalares.

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A polícia investiga seis casos, mas a reportagem do portal Metrópoles teve acesso a 16 certidões de óbito. Uma advogada que representa familiares afirma estar em contato com 36 mães que perderam os filhos no hospital nos últimos meses. Segundo ela, o número pode ser maior.

A Secretaria da Segurança Pública informou que os casos foram comunicados na quarta-feira (21). A investigação inclui depoimentos de profissionais de saúde e testemunhas e análise dos prontuários médicos.

Entre os casos estão bebês que morreram após quadros de sepse, choque séptico e outras complicações. Familiares relataram suspeitas de infecções e problemas durante as internações.

Em nota, a HapVida afirmou que os pacientes tinham condições clínicas distintas e graves e receberam assistência contínua e multidisciplinar. A rede também informou que as condutas foram individualizadas conforme as necessidades e a evolução de cada paciente.

Com informações do Metrópoles.

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