A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar mortes de bebês no Hospital Salvalus, na Mooca, zona leste da capital. Os casos foram registrados ao longo deste ano e envolvem suspeita de infecções hospitalares.
Leia também: Plano de saúde não é obrigado a cobrir tratamento com Cannabis
A polícia investiga seis casos, mas a reportagem do portal Metrópoles teve acesso a 16 certidões de óbito. Uma advogada que representa familiares afirma estar em contato com 36 mães que perderam os filhos no hospital nos últimos meses. Segundo ela, o número pode ser maior.
A Secretaria da Segurança Pública informou que os casos foram comunicados na quarta-feira (21). A investigação inclui depoimentos de profissionais de saúde e testemunhas e análise dos prontuários médicos.
Entre os casos estão bebês que morreram após quadros de sepse, choque séptico e outras complicações. Familiares relataram suspeitas de infecções e problemas durante as internações.
Em nota, a HapVida afirmou que os pacientes tinham condições clínicas distintas e graves e receberam assistência contínua e multidisciplinar. A rede também informou que as condutas foram individualizadas conforme as necessidades e a evolução de cada paciente.
Com informações do Metrópoles.