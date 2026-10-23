Flávio Bolsonaro (PL) entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessa quinta-feira (23), autorizações para a quebra de sigilos bancário e fiscal.
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A campanha afirma concordar com a decisão do ministro André Mendonça de não mediar o desafio entre os candidatos e propõe uma inversão: que Lula apresente dados sobre gastos do cartão corporativo da Presidência da República.
Na petição, assinada por Flávio e pela advogada da campanha Maria Claudia Bucchianeri, o candidato afirma que Lula pode autorizar diretamente a divulgação das informações do cartão corporativo.
A campanha de Lula também apresentou novas informações ao TSE na noite de quinta-feira. Segundo a equipe de Flávio, os dados não trazem informações sigilosas e não houve divulgação de documentos.
Com informações do SBT News.