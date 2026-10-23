25 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DESAFIO

Flávio pede abertura de cartão corporativo de Lula

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Tânia Rêgo e Valter Campanato/Agência Brasil
Flávio afirma que Lula pode autorizar diretamente a divulgação das informações do cartão corporativo.
Flávio afirma que Lula pode autorizar diretamente a divulgação das informações do cartão corporativo.

Flávio Bolsonaro (PL) entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nessa quinta-feira (23), autorizações para a quebra de sigilos bancário e fiscal.

Leia mais: Flávio e Lula empatam com 50% dos votos válidos, mostra Datafolha

A campanha afirma concordar com a decisão do ministro André Mendonça de não mediar o desafio entre os candidatos e propõe uma inversão: que Lula apresente dados sobre gastos do cartão corporativo da Presidência da República.

Na petição, assinada por Flávio e pela advogada da campanha Maria Claudia Bucchianeri, o candidato afirma que Lula pode autorizar diretamente a divulgação das informações do cartão corporativo.

A campanha de Lula também apresentou novas informações ao TSE na noite de quinta-feira. Segundo a equipe de Flávio, os dados não trazem informações sigilosas e não houve divulgação de documentos.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários