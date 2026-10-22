Promulgada em 16 de outubro de 2026, a Emenda Constitucional nº 141 altera as regras de jornada de trabalho no Brasil. A mudança assegura dois dias de repouso semanal remunerado e reduz, gradualmente, o limite de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial.

Para as empresas, a primeira atenção deve estar nos prazos. A nova jornada não será exigida integralmente de imediato: dois meses após a publicação da emenda, o limite passa para 42 horas semanais, quando também começa a valer o direito ao segundo dia de repouso. Um ano depois dessa primeira etapa, a jornada máxima será de 40 horas semanais.

A adequação alcança os contratos de trabalho em vigor e preserva os salários, inclusive os pisos das categorias. Isso significa que a empresa não poderá diminuir a remuneração proporcionalmente às horas retiradas da jornada.