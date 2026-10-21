O jogador Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, publicou um vídeo em suas rede sociais na manhã desta quarta-feira (21) em que apresenta documentos que, segundo ele, comprovam a legalidade da compra de uma propriedade de luxo em Angra dos Reis (RJ). O imóvel é alvo de uma disputa com o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o atacante, o imóvel foi tomado "na mão grande" pelo político, por meio de manobras judiciais, após ele se negar a negociar.

O terreno é de propriedade da União. O que Richarlison havia comprado era o direito de ocupação da propriedade.