Empate técnico: Flávio tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidos
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% dos votos válidos, ante 48,9% do presidente Lula (PT), e os dois seguem tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, mostra nova rodada da pesquisa Meio/Ideia.
A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. No cálculo dos votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os entrevistados que dizem não saber em quem votar.
Nos votos totais, Flávio marca 48%, e Lula, 46%. Brancos e nulos somam 3,4%, e 2,6% não souberam responder.
O instituto Ideia ouviu por telefone 1.500 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país, de 15 a 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, feita em parceria com o Meio, está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-08251/2026. Os percentuais podem não somar 100% devido a arredondamentos.
Os candidatos também estão tecnicamente empatados na rejeição. Questionados sobre a possibilidade de votar em cada um deles, 47,7% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, e 46,5% afirmam o mesmo sobre Flávio. Poderiam votar no presidente 46,6%, e no senador, 48,2%.
A parcela dos entrevistados que afirma estar com o voto decidido é de 83,7%. Os que dizem ainda poder mudar de escolha são 16,3%.
Entre os que pretendem votar em Lula, 72,1% dizem que a escolha se deve ao apoio ao próprio candidato, enquanto 23,6% a atribuem à oposição a Flávio. Outros 4,3% não souberam responder.
Entre os eleitores de Flávio, 67,1% afirmam votar por serem a favor do senador, e 31,2%, por serem contra o petista. Não souberam responder 1,7%.
A aprovação do trabalho de Lula é de 46,4%, enquanto 48,2% desaprovam a maneira como ele desempenha as funções no Palácio do Planalto. Outros 5,4% não souberam responder.
Na avaliação geral do governo, 11,7% consideram a gestão ótima, e 20%, boa, somando 31,7%. Outros 22,6% a avaliam como regular. Os que a classificam como ruim são 8,3%, e como péssima, 32,3%, totalizando 40,6%. Não souberam responder 5,1%.