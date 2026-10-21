O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% dos votos válidos, ante 48,9% do presidente Lula (PT), e os dois seguem tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, mostra nova rodada da pesquisa Meio/Ideia.

A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. No cálculo dos votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os entrevistados que dizem não saber em quem votar.

Nos votos totais, Flávio marca 48%, e Lula, 46%. Brancos e nulos somam 3,4%, e 2,6% não souberam responder.