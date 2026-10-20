Em meio a uma disputa com o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) por uma propriedade em Angra dos Reis, o atacante Richarlison atravessa um momento de baixa e de incerteza dentro dos gramados.

Centroavante titular da seleção brasileira de Tite na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e autor do gol eleito pelos torcedores o mais bonito do torneio, na estreia contra a Sérvia, o jogador de 29 anos sequer foi chamado por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026 na América do Norte e também não faz parte dos planos do treinador italiano Roberto De Zerbi, do Tottenham, da Premier League, para a recém-iniciada temporada europeia 2026/27.

Após o time do norte de Londres brigar contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas, salvando-se da segunda divisão de forma dramática apenas na última rodada na temporada 2025/26, o atleta deixou claro à diretoria que gostaria de ser negociado.