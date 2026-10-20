O ex-vereador Milton Leite (União-Brasil) foi transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste terça-feira (2). A transferência ocorre quatro dias depois de uma operação apontar suspeitas de regalias para o ex-presidente Câmara Municipal de São Paulo.

Leite estava preso na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, também na região metropolitana. Há um mês, Leite foi preso por suspeitas de participar de um esquema de infiltração do crime organizado em empresas de ônibus que prestam serviço público.

Na última sexta-feira (16), uma operação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e da Corregedoria da Polícia Civil apreendeu R$ 155 mil e cerca de U$ 10 mil (R$ 50,7 mil) com um carcereiro suspeito de ajudar o ex-vereador com regalias na prisão.