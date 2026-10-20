O Estado de Pernambuco foi condenado a indenizar em R$ 30 mil um homem que ficou encarcerado 12 dias por engano. Antônio Severino de Souza, 40, foi preso no local de trabalho, um hospital no Recife, por um homicídio e uma tentativa de homicídio que não cometeu.

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco afirma que apresentou recurso, pois a prisão não representa "dolo, má fé ou erro grosseiro indenizável". A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco disse que a Corregedoria Geral instaurou um procedimento preliminar sobre o caso.

Souza foi preso preventivamente (sem prazo) em 9 de janeiro de 2025. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais terceirizado no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, na zona oeste da capital, e foi algemado na frente de colegas, patrões, pacientes e visitantes.