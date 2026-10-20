O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) aplicou R$ 2 milhões em multas em razões dos incêndios florestais ilegais na Amazônia e que cobriram de fumaça a capital Manaus (AM) nas últimas semanas.

Nos últimos sete dias de operações na região, agentes do instituto lavraram 19 autos de infração contra os responsáveis pelas queimadas crimionsas, e embargaram um total de 250 hectares.

As autuações aconteceram nas cidades de Autazes e de Carreiro da Várzea, na região metropolitana da capital amazonense.