24 de outubro de 2026
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DINHEIRO GUARDADO

Borracheiro paga Hilux com milhares de moedas de R$1; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Segundo o empresário Rafael Fernandes, o comprador deu outro veículo como entrada e quitou o restante com as moedas.
Segundo o empresário Rafael Fernandes, o comprador deu outro veículo como entrada e quitou o restante com as moedas.

Um borracheiro de Quixeramobim, no interior do Ceará, pagou parte de uma caminhonete Hilux com milhares de moedas de R$ 1. O negócio foi fechado no último sábado (17), e o cliente informou ao proprietário da revendedora que havia guardado o dinheiro durante anos.

Leia também: Ri Happy pede recuperação extrajudicial de R$ 827 milhões

Segundo o empresário Rafael Fernandes, o comprador deu outro veículo como entrada e quitou o restante com as moedas. Ele levou sacos e um garrafão cheio de moedas à loja. O vídeo do pagamento ultrapassou 1 milhão de visualizações nas redes sociais.

Rafael e a equipe começaram a contar o dinheiro no mesmo dia, mas, diante da quantidade, o empresário levou as moedas a uma agência bancária para a contagem. Por segurança, o valor da Hilux 2009 SRV e a quantia paga em moedas não foram divulgados.

Com informações do g1.

Veja vídeo:

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