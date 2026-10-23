Um borracheiro de Quixeramobim, no interior do Ceará, pagou parte de uma caminhonete Hilux com milhares de moedas de R$ 1. O negócio foi fechado no último sábado (17), e o cliente informou ao proprietário da revendedora que havia guardado o dinheiro durante anos.

Leia também: Ri Happy pede recuperação extrajudicial de R$ 827 milhões

Segundo o empresário Rafael Fernandes, o comprador deu outro veículo como entrada e quitou o restante com as moedas. Ele levou sacos e um garrafão cheio de moedas à loja. O vídeo do pagamento ultrapassou 1 milhão de visualizações nas redes sociais.