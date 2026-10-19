A atriz Isabel Teixeira, 52, revelou que vive com a síndrome de Li-Fraumeni, uma condição genética hereditária que aumenta o risco de desenvolver diferentes tipos de câncer ao longo da vida. A síndrome está associada a alterações no gene TP53 e pode ser identificada por meio de teste genético.

Em entrevista ao Fantástico (TV Globo), exibida neste domingo (18), a atriz contou que descobriu a condição em 2019. Ela decidiu investigar a possibilidade de ter a síndrome após a mãe e a avó morrerem de câncer - ela não especificou os tipos de tumor.

Descrita pela primeira vez em 1969 pelos pesquisadores Frederick Li e Joseph Fraumeni, a síndrome é caracterizada por uma predisposição hereditária ao câncer, o que não significa que todas as pessoas com a condição desenvolverão a doença.