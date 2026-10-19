O ator Marco Nanini foi vaiado durante a apresentação da peça “Fim de Partida”, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre (RS), no domingo (18). O espetáculo foi interrompido quando o ator reclamou que a iluminação sobre as intérpretes de Libras atrapalhava sua visão e pediu a retirada da equipe do palco, segundo relatos de espectadores.

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As intérpretes deixaram o local, e a apresentação foi retomada sem interpretação em Libras. Parte do público saiu do teatro, tanto por depender do recurso de acessibilidade quanto em protesto. Ao fim, as cortinas se fecharam e o público vaiou o ator.