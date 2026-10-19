19 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DURANTE ESPETÁCULO

Marco Nanini pede retirada de intérprete de libras e é vaiado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Izabel Cristina via G1
Parte do público saiu do teatro, tanto por depender do recurso de acessibilidade quanto em protesto.
Parte do público saiu do teatro, tanto por depender do recurso de acessibilidade quanto em protesto.

O ator Marco Nanini foi vaiado durante a apresentação da peça “Fim de Partida”, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre (RS), no domingo (18). O espetáculo foi interrompido quando o ator reclamou que a iluminação sobre as intérpretes de Libras atrapalhava sua visão e pediu a retirada da equipe do palco, segundo relatos de espectadores.

Leia também: Cantora recebe onda de carinho após ataques gordofóbicos; VÍDEO

As intérpretes deixaram o local, e a apresentação foi retomada sem interpretação em Libras. Parte do público saiu do teatro, tanto por depender do recurso de acessibilidade quanto em protesto. Ao fim, as cortinas se fecharam e o público vaiou o ator.

A produtora Pequena Central de Produções Artísticas reconheceu falha ao não verificar previamente as condições técnicas para garantir a acessibilidade e pediu desculpas ao público surdo e às intérpretes. A Fundação Theatro São Pedro também lamentou o fato e afirmou que tentou encontrar uma solução, mas não conseguiu manter a interpretação em Libras.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários