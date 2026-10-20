A Volkswagen pretende congelar os salários de seus 660 mil funcionários no mundo até 2030, segundo o conselho global de trabalhadores da montadora. A entidade confirmou nesta segunda-feira (19) a informação publicada pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e prometeu resistência à proposta.

O conselho se referiu à iniciativa da direção como “absurda” e disse que sua implementação é pouco realista. O sindicato IG Metall também afirmou que os salários são definidos por negociações, e não por imposição da diretoria. Uma nova rodada de conversas está prevista para esta semana.

Segundo o Süddeutsche Zeitung, documentos internos indicam que o congelamento pode representar perda de cerca de 10% da renda dos funcionários, levando-se em conta a inflação. As novas diretrizes globais, previstas para entrar em vigor no quarto trimestre, também incluem cortes em remunerações variáveis, pagamentos especiais, benefícios e postos de trabalho.