O presidente da Argentina, Javier Milei, provocou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), após ser citado no debate entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo (18), na TV Band.
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Milei publicou a montagem que ironiza uma fala de Lula sobre Flávio. Na imagem, o senador aparece ao lado do argentino sob a frase “amigo do Milei”, enquanto Lula é retratado ao lado de caricaturas de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Cristina Kirchner, Gustavo Petro e Claudia Sheinbaum, entre escombros.
Na legenda, Milei escreveu: “A esquerda chora... A noite está chegando...”. Mais cedo, também compartilhou uma publicação sobre seu nome estar entre os mais buscados na internet durante o debate e escreveu “fenómeno barrial”.
Durante o debate, Lula questionou a proximidade de Flávio com Milei e perguntou se o candidato pretende adotar o modelo econômico argentino. Flávio respondeu criticando a relação de Lula com Ortega e Maduro. O segundo turno será realizado no próximo domingo (25).
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