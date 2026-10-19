O presidente da Argentina, Javier Milei, provocou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), após ser citado no debate entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL), realizado no domingo (18), na TV Band.

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Milei publicou a montagem que ironiza uma fala de Lula sobre Flávio. Na imagem, o senador aparece ao lado do argentino sob a frase “amigo do Milei”, enquanto Lula é retratado ao lado de caricaturas de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Cristina Kirchner, Gustavo Petro e Claudia Sheinbaum, entre escombros.