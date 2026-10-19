A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (19), mandado de busca e apreensão contra um ex-servidor do STJ (Superior Tribunal de Justiça) suspeito de vazar minutas de decisões ao advogado Willer Tomaz, amigo do candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL).

Leia mais: Advogado amigo de Flávio recebeu documentos vazados do STJ e MPF

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e apura possível violação de sigilo funcional de Humberto Fontoura Pradera, que tinha cargo comissionado no STF e foi exonerado na última sexta-feira (16).