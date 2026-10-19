A movimentação remete aos debates das eleições de 2016 nos EUA, quando o então candidato Donald Trump fez uma manobra parecida contra Hillary Clinton.

O debate presidencial transmitido pela Bandeirantes no domingo (18) colocou o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em confronto pela primeira vez desde o início da disputa eleitoral de 2026, e uma tática adotada pelo senador chamou a atenção de quem assistiu ao encontro: Flávio se colocou atrás do petista e ficou gesticulando durante as falas do adversário.

No debate da Band, Flávio aproveitou a regra que permitia que os candidatos circulassem livremente pelo estúdio nos blocos de confronto direto. Enquanto Lula respondia, o senador se posicionou atrás do adversário, ao fundo do enquadramento das câmeras, e passou a fazer expressões faciais e gestos de discordância. Em alguns momentos, balançava o dedo indicador em sinal de negação.

O presidente se irritou com a movimentação e partiu para o ataque. "Ele não tem comportamento ético, não espero isso do bolsonarismo", disse Lula. Nos bastidores, a tática irritou o ministro Sidônio Palmeira (Comunicação Social), que reclamou no intervalo. Houve gritaria durante as considerações finais.

Após o intervalo, na abertura do terceiro bloco, os mediadores Eduardo Oinegue e Adriana Araújo advertiram que o deslocamento pelo estúdio não poderia interferir na fala do candidato que estivesse com a palavra.