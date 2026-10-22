23 de outubro de 2026
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ANIVERSÁRIO

Celebrar!


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Divulgação

A Clínica Singular, comandada pelo meu querido médico, Dr. Fabrício Dias Assis, completa 17 anos! 
Desde 2009, a Singular dedica-se ao cuidado da dor persistente, crônica e de casos complexos. São 17 anos de história construídos com um princípio que não muda: entender a causa da dor antes de tratá-la. Hoje, esse cuidado está presente em São Paulo e Campinas, com uma clínica especializada e pronta para acompanhar o seu caso. Parabéns!
Siga em @singularcontroledador e saiba mais!

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