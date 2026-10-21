Por trás de cada projeto de organização, existe uma bagagem de muito estudo, metodologia e propósito. A jornada de Mel Aquino começou na engenharia e no meio corporativo — com formações em Mecânica Geral, Publicidade, Design de Interiores e um MBA em Administração na Irlanda. Mas foi na Organização Pessoal que encontrou sua verdadeira vocação: levar paz e funcionalidade para a rotina das pessoas. Hoje, ao lado de uma equipe qualificada com mais de 40 assistentes espalhadas por São Paulo e região, atendem famílias e empresas com soluções 100% personalizadas — e entregam projetos completos em até 3 dias!

Organizar não é só sobre estética ou dobras perfeitas; é sobre devolver o tempo, a ordem e a harmonia para quem quer viver melhor. Siga em @organize_com_a_mel e saiba mais!