Tem algo no universo do surf que vai muito além de pegar uma onda. É o jeito de organizar o dia, escolher uma praia, juntar os amigos, colocar poucas coisas na mochila e deixar o tempo passar sem tanta pressa. É essa atmosfera que inspira SOLAR, a terceira colaboração entre as marcas Corona e Austral, que inaugurou no Shopping Iguatemi Campinas. O projeto chega em um momento em que o lifestyle do litoral também influencia cada vez mais a maneira como nos vestimos e vivemos. A ideia da coleção nasceu de uma boat surf trip: dias de mar, sol, amigos e aquela sensação de estar exatamente onde se queria estar. A coleção reúne camisetas, corta-ventos, bonés, peças de beachwear e moletons, transitando entre o litoral e a cidade sem perder essa identidade solar. Mais do que pensar em uma roupa para determinada ocasião, a proposta é acompanhar um estilo de vida: sair da praia e seguir o dia, encontrar os amigos, viajar, pegar estrada e aproveitar o caminho.