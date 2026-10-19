Casa com vida, movimento e aconchego! Ter crianças ou pets por perto não é motivo para abrir mão de um ambiente bem decorado — o segredo está nas escolhas certas. A trama, a fibra, a cor e a facilidade de limpeza fazem toda a diferença para o tapete durar e continuar lindo, acompanhando o ritmo da família. Uma curadoria de interiores inteligente vai além do visual: ela entende a rotina de quem vive ali. Design de verdade é aquele que faz sentido para todos os moradores (de duas ou quatro patas)! Conte com a Cris Guimarães Tapetes! Siga em @crisguimaraestapetes