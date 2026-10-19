O cantor, compositor e pianista Benito Di Paula morreu na noite deste domingo (18), aos 84 anos, em São Paulo. Uday Velloso, nome de batismo do artista, estava internado no Hospital 9 de Julho e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano.

Nascido em Nova Friburgo (RJ), em 1941, Benito começou a carreira como crooner (cantor que interpreta canções populares, românticas ou sentimentais com voz suave, íntima e aveludada) em boates. Em 1967, entrou no mercado fonográfico e lançou o primeiro álbum, “Benito Di Paula”, em 1971. O disco seguinte, “Ela”, saiu em 1972 e trouxe “Violão não se empresta a ninguém”.

A projeção nacional veio em 1973, com “Retalhos de Cetim”. A música abriu uma sequência de sucessos que marcou principalmente a década de 1970, entre eles “Charlie Brown”, “Beleza que é você mulher”, “Bandeira do samba”, “Como dizia o mestre”, “Vai ficar na saudade”, “Tudo está no seu lugar”, “Do jeito que a vida quer”, “Assobiar e chupar cana” e “Proteção às borboletas”.